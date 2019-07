Renault Megane: arriva la versione estrema

Renault presenta la nuova Megane R.S. Trophy-R, una versione di serie estrema, una vettura più performante che la Casa francese abbia mai prodotto, ce ne saranno pochi esemplari. E’ stata pensata e prodotta guardando alle radici Renault per quanto riguarda il motorsport e alla leggendaria Megane R.S. che esiste ancora.

Gli ingegneri di Renault Sport hanno realizzato una vettura molto performance, le tecnologie e le conoscenze acquisite in campo sportivo e su pista vengono messe su strada, un successo poi confermato anche dai record realizzati su pista. Casa Renault dichiara che la “Nuova Megane R.S. Trophy-R” è molto simile ad un’auto da corsa, ma è omologata per andare in strada. Questo tipo di vettura si sa, non è ricercata da molti clienti, ma chi la cerca e la trova, e poi la prova, si rende conto di che auto stiamo parlando.

Megane versione Sport

Quello di Megane versione Sport è un successo per la casa automobilistica che dura da più di 10 anni, e più si va avanti e più si lavora, ma non solo sulla potenza, gli ingegneri si impegnano sempre a migliorare la vettura, sia con la riduzione del peso, sull’aerodinamica e dell’effetto suolo.

L’auto è di vera razza sportiva, ottimi i livelli di resistenza in frenata e velocità in curva, maggiore è la trazione. Si deve essere veri piloti, Renault si è impegnata a dare un vero piacere di guida immenso a chi ne sa cogliere l’essenza.

Verranno prodotte in serie limitata 500 unità, tutte numerate, di cui 30 dotate del pack in opzione Carbon-Ceramic composto da allestimenti inediti per il segmento, darà filo da torcere a tanti modelli a trazione integrale e con più di 300 cavalli di potenza.

Sotto il cofano c’è il 1.8 TCE da 292 CV abbinato al cambio manuale a 6 marce che lavora insieme ad un differenziale autobloccante Torsen. Sono spariti i sedili posteriori per fare posto ai pneumatici. La sua massa complessiva arriva a 1.306 Kg. La sua velocità è di 262 Km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Il prezzo sul mercato si dovrebbe aggirare intorno ai 55.000,00 euro.