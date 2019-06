Un’indagine ha svelato un gravissimo problema sui motori a benzina 1.2 che sarebbe legato ad un consumo eccessivo di olio, si parla di 400.000 auto con motore difettoso. Dopo che in Francia, il giornale QueChoisir, ha lanciato un incredibile allarme che coinvolgerebbe le vetture del gruppo Renault, molti clienti del gruppo sono andati in panico.

Renault: 400.000 vetture con una grave problematica

L’indagine parla dell’interessamento di oltre 400.000 vetture con motore 1.2 benzina, e precisamente il motore in questione è l’H5FT, prodotto fino all’anno scorso, e la problematica sembra gravissima, si parla di rottura del motore a causa di eccessivo consumo di olio.

Il gruppo Renault si oppone e non riconosce il problema come un difetto di fabbrica e non accetta di pagare i costi delle riparazioni, i richiami riguarderanno le seguenti automobili Renault, ma il problema riguarderebbe anche altre case automobilistiche che hanno modificato e ribrandizzato il motore che gli è stato venduto dalla casa francese.

La Renault richiamerà: Captur, Clio 4, Kadjar, Kangoo II, Megane III, Scenic III, Grand Scenic III.

Anche Dacia dovrà richiamare alcuni esemplari, tra cui: Duster, Dokker e Lodgy.

La Mercedes dovrà richiamare la Citan.

La Nissan richiamerà Juke, Qashqai e Pulsar.

Il documento attestante il problema

Il documento che attesta la veridicità del problema, è datato 5 giugno 2015, aggiornato a febbraio 2018, dove si parlerebbe del problema relativo all’eccessivo consumo di olio, nella fattispecie di casi in cui il consumo è superiore anche al singolo litro per 1000 km, e si riferisce a tutti i motori 1.2 a benzina prodotti fino a luglio 2016. A supportare questa tesi, interviene anche un rapporto di Dqsc di febbraio 2016, che conferma il rapido ed inusuale deterioramento delle valvole di scarico in seguito ad un consumo anomalo di olio.

Spese ingenti per riparare le vetture Renault con gravi problemi

Le spese per riparare le vetture per questo inconveniente, si aggira intorno ai 10.000,00 euro, e l’azienda, nonostante che in alcuni casi si siano verificati poco dopo l’acquisto della vettura nuova, nega la responsabilità di tale problematica, affermando che il consumo d’olio eccessivo trova origine anche in un uso sbagliato del mezzo, nella qualità della manutenzione, nell’obsolescenza del veicolo.

Intanto, tutti i clienti Renault, gridano allo scandalo.