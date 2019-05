Skoda Citigo elettrica, presentazione ufficiale

Il Gruppo Volkswagen, entro il 2028, ha deciso di lanciare 70 nuovi modelli elettrici, e quindi impegnarsi nel settore ecosostenibilità a pieno ritmo, e questo programma di elettrificazione porta alla partecipazione di tutti i brand del gruppo. Skoda è ovviamente una di loro, abbiamo visto il lancio al Salone di Ginevra della Vision iV, anche se non si sa ancora l’effettiva data di lancio, ma nel frattempo abbiamo potuto ammirare il 23 maggio 2019 a Bratislava, il primo slancio green della Casa con la presentazione della Citigo elettrica.

Nuova Skoda Citigo

La nuova Skoda Citigo iV elettrica ha un motore elettrico con 83 cv di potenza e 210 Nm abbinato a batterie a litio con autonomia di 265 km nel ciclo Wtp. Secondo dichiarazione della casa, in 60 minuti si raggiunge l’80% di ricarica con un sistema rapido da 40 kw con un cavo Ccs, se invece si usa un normale impianto casalingo, ci vogliono circa 13 ore.

Uguale come nelle versioni precedenti sono rimaste la trazione, che è anteriore, e la capacità del bagagliaio. La velocità massima è di 130 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h in 12,5 secondi.

Allestimenti e caratteristiche

Nonostante la sua presentazione, di prezzo non se ne è parlato ancora. Confermati gli allestimenti, Ambition e Style, anche se il nuovo modello green si distinguerà dagli altri, avrà la griglia anteriore in tinta con la carrozzeria e un nuovo paraurti anteriore. I gruppi ottici saranno oscurati, nuovi i fendinebbia e le luci diurne a Led.

Come in tutti i modelli della Casa, la connettività ha un ruolo importante. Esiste un app che ognuno può installare e che consente ad ogni cliente di gestire la propria auto anche in remoto, in particolare per la ricarica e la climatizzazione. Per gli automobilisti che acquisteranno la Skoda Citigo elettrica, si sta cercando di studiare un modo per prenotare le stazioni di ricarica lungo il percorso.