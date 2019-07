Volkswagen Passat: ecco il restyling 2019

Il restyling 2019 della Volkswagen Passat è ufficialmente disponibile in prevendita e la commercializzazione anche in Italia. La nuova gamma dispone di sei differenti tipi di motorizzazioni, uno a benzina, quattro diesel e un ibrido plug-in. I quattro motori diesel disponibili sono: il 1.6 TDI con una potenza di 120 cv e cambio DSG a sette rapporti, poi c’è al 2.0 TDI EVO con una potenza di 150 cv con cambio manuale a sei rapporti e il DSG a sette rapporti, poi passiamo al 2.0 TDI da 190 cv con cambio DSG a sette rapporti e integrale, a chiudere il 2.0 TDI da 240 cv con cambio DSG e a trazione integrale 4Motion e Alltrack.

Volkswagen Passat: il motore a benzina

L’unico motore a benzina è il 1.5 TSI 4 cilindri in grado di erogare una potenza di 150 cv con cambio a sei marce o quello a sette DSG.

La nuova versione ibrida plug-in Passat GTE elettrico da 115 cv con un motore abbinato a benzina 1.4 TSI da 165 cv che sprigiona 218 e con maggiore autonomia, che arriva a 55 km in elettrico.

La nuova gamma Passat ha la possibilità di scegliere tra quattro allestimenti: Business, è quello base con cerchi in lega London da 17″, climatizzatore automatico Climatronic a tre zone di serie come anche i gruppi ottici a Led e i mancorrenti cromati, il Mirror Pack, l’Ambient Pack, apertura e chiusura delle portiere e avviamento del motore senza chiavi, navigatore Discover Media Streaming & Internet con schermo Touch App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio Park Pilot, cruise control adattivo ACC predittivo, fari fendinebbia anteriori con funzione cornering Travel Assist.

Volkswagen Passat: la versione Executive

La versione Executive aggiunge a tutto quello già detto per la Business, i sedili in Alcantara riscaldabili quelli anteriori, comandi vocali Natural Voice Control con comando “Ciao Volkswagen”, cerchi in lega da 17″ Nivelles, navigatore Discover Pro Streaming & Internet con schermo Touch da 9,2″, strumentazione Digital Cockpit, predisposizione telefono comfort con carica ad induzione.

Le versioni Alltrackt e GTE aggiungono ancora a tutto quello detto fino ad adesso della Executive, le uniche differenze riguardano i rivestimenti dei sedili e gli inserti nell’abitacolo.

I prezzi da listino partono da 36.350,00 euro per quella a benzina.