Volkswagen Touareg One Million: ecco la versione celebrativa

Arriva la versione celebrativa del SUV Volkswagen Touareg One Million, è basata sulla terza generazione del SUV, ha interni in pelle Puglia e colorazioni Sechura Beige, 17 anni di vita in tre diverse generazioni e oltre un milione di vetture vendute.

Il produttore tedesco a deciso di celebrare uno dei suoi modelli di punta e di maggior successo lanciando sul mercato questa vettura. Un modello leggermente ristilizzato rispetto all’originale, con qualche dettaglio che la distingue da quella in commercio e con note particolari alle rifiniture interne, dove la qualità è di gran pregio. La prima cosa che risalta agli occhi per distinguerla dalla normale, è la scritta One Million presente sui parafanghi e i montanti centrali. Ci sono anche i fanali posteriori oscurati differente dalla normalità, finiture nero lucido per passaruota e diffusore posteriore. Di serie anche i cerchi in lega leggera, esattamente monterà i cerchi Bogotà da 20 pollici con lucidatura a specchio. In alternativa si possono richiedere i cerchi Suzuka da 21 pollici di colore Adamantium Silver.

Volkswagen Tourareg One Million: gli interni

All’interno di questo abitacolo, per rendere unica questa vettura, i designer tedeschi hanno realizzato degli interni unici nel loro genere, i sedili sono in pelle Puglia colore verde oliva con cuciture a contrasto diamantate di colore Amber Brown, all’interno dell’abitacolo sono presenti elementi decorativi di colore Silver Wawe, mentre il sistema di infotainment è il solito Innovision Cockpit con ampio display touchscreen e interfaccia utente intuitiva e immediata.

Motorizzazioni e prezzi

I prezzi purtroppo non sono stati ancora noti, non c’è nemmeno una data ufficiale di lancio. Se si vuole prendere in considerazione il listino tedesco, abbiamo che la motorizzazione diesel da 3.0 TDI V6 da 286 cavalli costa 80.880,00 euro.