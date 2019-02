Superbike: dominio della Ducati con Bautista

Superbike: lo spagnolo Bautista all’esordio con la nuovissima Ducati Panigale V4 numero 19 vince le due manche di apertura a Phillip Island, un risultato che non si vedeva dal 2007 quando Max Biaggi riuscì a vincere gara 1. Una partenza così la si prevedeva e la si sognava dopo gli ottimi test e le prove dei giorni scorsi.

Che scattasse al via e vincesse con oltre 15 secondi di vantaggio sul secondo, un certo Rea su Kawasaki, questo forse ha meravigliato un po’ tutti. Terzo, un ritrovato Melandri in sella ad alla Yamaha GRT, ha regolato prima Sykes e Razgatlioglu e poi la R1 di Lowes. Con quest’ultimo ha dato vita ad un duello fantastico, quattro sorpassi nell’ultimo giro, vinto proprio nella curva prima del rettilineo. Per quanto riguarda Cortese con l’altra Yamaha ha chiuso all’ottavo posto, invece le altre Ducati Panigale V4 hanno chiuso al nono posto con Rinaldi, al decimo con Davies e al dodicesimo con Laverty con distanze che vanno dai 24 ai 30 secondi da Bautista.

1)Bautista Alvaro Ducati

2)Rea Jonathan Kawasaki

3)Melandri Marco Yamaha

4)Lowes Yamaha

5)Van Der Mark Yamaha

6)Razgatlioglu Kawasaki

7)Sykes BMW

8)Cortese Yamaha

9)Rinaldi Ducati

10)Davies Ducati

Gara 2

Anche in GARA 2 non c’è stata storia contro la Panigale di Bautista. Il pilota centra la prima tripletta nella storia del Mondiale Superbike. Un week end da incorniciare per Bautista, anche in gara 2 il distacco sulla Kawasaki di Rea è di oltre 10 secondi, sul podio stavolta c’è Haslam, Melandri sesto, Cortese ottavo.

1)Bautista Alvaro Ducati

2)Rea Jonathan Kawasaki

3)Haslam Leon Kawasaki

4)Van Der Mark Yamaha

5)Lowes Yamaha

6)Melandri Yamaha

7)Davies Ducati

8)Cortese Yamaha

9)Laverty Ducati

10)Camier Honda

Per una classifica Mondiale

1)Bautista Alvaro Ducati Punti 62

2)Rea Jonathan Kawasaki 49

3)Melandri Marco Yamaha 30

4)Lowes Alex Yamaha 30

5)Van Der Mark Michael Yamaha 29

6)Haslam Leon Kawasaki 24

7)Cortese Sandro Yamaha 19

8)Davies Chaz Ducati 15

9)Sykes Tom BMW 12

10)Razgatlioglu Toprak Kawasaki 10