La data importante che può dare una svolta agli spostamenti tra Regione e Regione, è quella del 15 maggio. Se i contagi dovessero continuare a scendere come ormai stanno facendo da tempo, si potrebbe sbloccare anche la questione delle seconde case, queste le prime ipotesi del Governo.

Spostamenti tra Regioni e seconde case: si aspettano le decisioni del Governo

Il primo bilancio significativo sulla situazione Coronavirus e contagi, verrà fatto dal Governo il prossimo 15 maggio; se i dati saranno confortanti, si inizierà a dare il via libera ai governatori di tutte le Regioni.

Il problema potrebbero essere gli spostamenti interregionali, anche per questo Governo e Regioni si devono incontrare e affrontare il problema.

Più o meno qualche notizia è già trapelata, il ministro Francesco Boccia ha già dato un’idea su questa questione; se la curva dei contagi rimane sempre sotto la soglia consentita, si parla come prima data possibile quella del primo giugno.

Tutti così saranno liberi di spostarsi sia nelle seconde case o in luoghi diversi dalla residenza abituale senza avere tutte quelle esigenze che prevedono l’ultimo decreto, parliamo di lavoro, urgenza e salute.

Un dato molto importante lo si avrà per il giorno 15 maggio, se i risultati saranno positivi, come si spera e come si pensa, si procederà a dare il via libera ai governatori che dovranno decidere cosa fare; la prima cosa che è stata stabilita e dovranno far rispettare, sono 21 punti che andranno a dimostrare la loro idoneità e maturità a saper gestire una situazione di possibili nuovi focolai.

I punti principali saranno tre aree, vediamoli:

Capacità di monitoraggio Capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti Risultati relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari

Tutte le regioni e i loro governatori, potranno disporre e imporre ulteriori barriere per evitare e prevenire contagi. Ad esempio il governatore della Sardegna, ha già stabilito che per tutti i turisti che andranno sull’isola e arriveranno da fuori regione, ci sarà l’obbligo di sottoporsi al test sierologico.

