Spotify: è crollo di ascolti per la quarantena

Il Coronavirus sta piegando milioni di persone, in diversi modi, sia fisicamente che economicamente. Spotify non si risparmia dal crollo economico a cui la quarantena sta ponendo la situazione.

Spotify: meno ascolti in streaming

Le persone sono rinchiuse in casa in quarantena per il Coronavirus, ma ciò non vuol dire che stiano ascoltando musica su Spotify. E’ un calo drastico quello che registra il colosso di streaming musicale, probabilmente molto più utilizzato per chi ascolta musica in giro. In Italia, ad esempio, da quando è stata annunciata la quarantena nazionale il 9 marzo, gli ascolti totali per le 200 canzoni più popolari non sono riuscite a superare i 14,4 milioni. Il calo massimo, di ben 23% si è registrato lo scorso martedì 17 marzo. Tuttavia, non ci sono i numeri totali di ascolti, ma soltanto inerenti alle ultime uscite dei brani Spotify.

Ma la gente come sta affrontando la quarantena?

Prima che si finisca ad affrontare la quarantena dando testate nei muri e parlando con gli elettrodomestici, la maggior parte delle persone starà molto probabilmente leggendo libri, rispolverando vecchi scatoloni da mettere in ordine, guardando film e serie tv, in streaming o in tv, ma sicuramente YouTube e le console di videogiochi saranno i passatempo preferiti da una fascia di utenti più giovani. C’è anche chi la quarantena la sta “aggirando” concedendosi illegittime passeggiate vicino casa o corsette in giro per la città, chi invece sta passando le mattinate in coda per fare la spesa e chi si sta incollando al televisore per conoscere spasmodicamente news sul Coronavirus.

