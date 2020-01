Spotify: storie in arrivo

Anche la piattaforma di streaming musicale Spotify avrà le sue storie, molto probabilmente. E’ un’ opzione che il colosso di diffusione streaming musicale sta testando e che a breve renderà disponibile ad alcuni utenti.

Spotify: storie disponibili per gli utenti con più followers

Spotify si adeguerà alle modalità di altri social, come Instagram e Facebook, con la loro smania e mania di storie da pubblicare. Si tratterà di un breve contenuto video che gli utenti potranno pubblicare, assieme alla propria playlist preferita. Piccoli estratti di video da clip musicali e contenenti copertine di album, pare che saranno le storie di possibile condivisione. Ma, questo “privilegio” sarà disponibile, sembrerebbe solo agli utenti con un maggior numero di follower.

Non è dato ancora sapere quanti follower bisognerà avere per poter usufruire del servizio Spotify Storie, attualmente ancora in veste di servizio da testare, ma molto probabilmente sarà un’ opzione esclusiva per utenti dal’ alto seguito, se non addirittura per i VIP che, oltre a condividere le proprie playlist pubblicamente potranno dunque anche realizzare brevi video e clip con i propri brani preferiti. Al momento, la nota azienda di streaming musicale annuncia così, con poche righe, l’iniziativa in corso:

“In Spotify, eseguiamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi test finiscono per trovare una strada verso la nostra utenza, mentre altri ci servono solo come insegnamento.” (fonte Spotify)

Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda da Spotify e dai suoi utenti.

