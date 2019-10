Arriva un super bonus Befana, una sorta di regalo dell’epifania che il nuovo governo M5s e Pd, sta studiando per i cittadini. È un’ipotesi che gli studiosi del Mef in collaborazione con Palazzo Chigi. L’ipotesi prevede di un cashback, ma cosa significa? In effetti si tratterebbe di una restituzione di una parte dell’Iva per chi usa carte e bancomat, una specie di bonus per limitare l’uso dei contanti.

Un tesoretto su tutti gli acquisti, sono esclusi i beni di lusso (ad esempio il tartufo), il bonus per spese fino a 2.500 euro, si realizza in una percentuale del 19%, direttamente accreditato sul conto corrente nei primi mesi del 2020.

Riepilogando, si tratterebbe di circa 475 euro a famiglia, il 195 di 2.500 euro, un superbonus non da poco. Gli studiosi sono ancora alle prese con i numeri, l’asticella di 2.500 euro, potrebbe ancora salire.

Assegno unico familiare per disoccupati fino a 240 euro, le ultime novità