Spusu, chi è il nuovo operatore virtuale telefonico

Un nuovo operatore telefonico virtuale, di origine austriaca, sta per arrivare in Italia in questo 2020, con lo scopo di spodestare l’imbattile nemico Iliad, ormai vero leader delle telefonia virtuale. Stiamo parlando di Spusu, il quale ha già un suo sito internet visitabile, di cui è disponibile solo la Home Page, e anch’esso ha deciso di appoggiarsi alla rete Wind Tre. Vediamo tutte le prime informazioni su questo operatore completamente nuovo.

Chi è Spusu, il nuovo operatore telefonico virtuale tutto austriaco

Siete pronti a cambiare operatore virtuale? Quelli che avete adesse non vi accontentano affatto? Magari Spusu può essere la risposta ai vostri problemi.

Il prefisso con il quale Spusu potrà farsi riconoscere è costituito dalle cifre 3780, invece, per quando riguarda il seriale ICCD delle SIM, esso inizierà con la i numeri 893956.

Non solo Iliad, anche Spusu si appoggia alla rete Wind Tre grazie ad alcuni accordi passati tra l”Austria e l’azienda 3.

Sappiamo che Spusu arriverà in Italia nel corso di questo 2020, anche se ancora ignote sono sia la data precisa che le offerte che l’operatore virtuale ha da proporre.

Una certezza, però, c’è: Spusu, come in Austria, permetterà agli utenti anche qui in Italia di modificare la tariffa scelta una volta al mese, gratis e attraverso un apposito sistema.

Infine, un’ultima certezza sembra essere il suo claim, il quale recita: “Semplice. Umano. Sincero”.

Con questo Spusu vuole presentarsi ai prossimi futuri clienti italiani in modo del tutto trasparente, senza costi nascosti, sperando di battere il fenomeno Iliad.

In effetti, tale operatore ammette la grande forza del suo futuro nemico e l’apprezza come motivazione a fare un lavoro sempre migliore.

Leggi anche:

Iliad, particolare sconto per chi vuole acquistare un iPhone XS

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube