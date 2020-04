Stampare soldi e distribuirli alle aziende e ai cittadini, la proposta del governatore della Banca Centrale della Francia

La pandemia di coronavirus che ha investito il mondo intero provocherà una crisi economica unica nel suo genere e sarà difficile uscirne. Ci vorranno ingenti fondi per fronteggiare al meglio la situazione. Il Financial Time riporta che il governatore della Banca Centrale di Francia, François Villeroy de Galhau, ha ipotizzato la possibilità di stampare soldi e distribuirli direttamente alle aziende per smuovere l’economia, ha affermato che queste misure sono concepibili se bisogna combattere una grave deflazione.

Stampare denaro: una possibilità da non sottovalutare

Nel discorso avvenuto mercoledì François Villeroy de Galhau, che è anche membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che la situazione comporterebbe: “un grave rischio per la stabilità dei prezzi” non si esclude la possibilità che una “banca centrale creerebbe denaro su una base duratura per finanziare direttamente le imprese”.

In linea di massima realizzerebbe il tanto discusso “helicopter money” preso in considerazioni da vari paesi o che stanno considerando fortemente Stati Uniti e Hong Kong.

La BCE acquista più obbligazioni

La BCE nel frattempo ha aumentato enormemente gli acquisti di obbligazioni sovrane e societarie per fronteggiare il coronavirus evitando così di portare la discussione sull’helicopter drops” che consegnerebbe il denaro dalla banca centrale direttamente alle imprese e ai cittadini.

L’helicopter money incontrerà una forte resistenza

Sicuramente l’idea del Helicopter money incontrerà una forte resistenza nei membri più conservatori del consiglio direttivo della BCE.

Villeroy ha messo in campo questa ipotesi dopo che la BCE ha risposto sulla recessione economica avviando un programma di acquisto di obbligazioni da 750 miliardi di euro. Dall’altra parte ci sono i politici dell’UE che continuano a litigare tra loro sulle azioni da intraprendere. Germania e Olanda continuano con i pungo duro e si oppongono alla mutualizzazione del debito, infatti hanno bocciato gli eurobond

