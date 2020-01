Stash, il cantante dei The Kolors regala cibo ai clochard

Il cantante dei The Kolors, Stash, ha deciso e voluto personalmente regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. Una buona azione che il cantante ha scelto di fare durante le festività natalizie personalmente girando per i vicoli della città rendendola nota in un video che ha destato molto successo tra i suoi fan e non solo, lui stesso ha fatto la spesa e lui stesso l’ha distribuita ai clochard.

Ecco le dichiarazioni di Stash che è andato in giro per la città a portare cibo ai clochard

Ecco le dichiarazioni di Stash:

I social network sono un mezzo, e spesso facciamo fatica a considerarli tali, siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, da follower, tutto ciò che a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio, quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari, e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato.

Se tutti la pensassimo così e faremmo come ha fatto Stash vivremo sicuramente in un mondo migliore, meno cattiveria, meno invidia. Fare del bene a tutti quelli che non hanno la nostra fortuna, non solo i clochard, anche per le famiglie povere che hanno difficoltà, quelle vere, non quelle che si prendono il reddito di cittadinanza e poi stanno meglio di tanti altri. Cambiamolo questo mondo, noi che abbiamo la fortuna di vivere bene, aiutiamo chi ha bisogno di vero aiuto.

Stash poi continua dicendo:

Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose, perché è inutile nasconderci dietro a un dito, potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni, non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lasciare un messaggio, che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social, beh, magari.

Il video di Stash

