Stop ai diesel euro 5: è ufficiale in alcune città

È ufficiale, da oggi nella città di Torino e ad altri 11 comuni c’è lo stop alle auto diesel fino ad euro 5 per tutti i mezzi che sono stati immatricolati dal primo gennaio 2013. In questa stagione è la prima volta che vengono adottate misure antismog, a parte Torino le altre città interessate sono: Alessandria, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Novi Ligure, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.

Andiamo a vedere su che cosa si basa il blocco delle auto

Passato Capodanno e la Befana tornano in funzione le verifiche dell’Arpa che verificherà i valori del Pm10 che si trova al di sopra del livello limite da più di 10 giorni. Nel momento in cui si superano i 10 giorni continui i valori limiti dello smog, il blocco viene esteso a tutti i veicoli euro 5, e purtroppo si è arrivati all’undicesimo giorno.

I divieti che sono stati stabiliti per i mezzi commerciali sono tra le ore 8,30 e le 14,00 e ancora tra le ore 16,00 e le 19,00, mentre per i veicoli che trasportano persone non ci sarà spacco, il divieto sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Le prossime rilevazioni da parte dell’Arpa sono in programma per domani giovedì 9 gennaio, e se i valori di riferimento saranno ancora superiori alla norma, il blocco si protrarrà fino al giorno lunedì 13 gennaio. Il seguente step di controllo è previsto per mercoledì 15 gennaio e se confermeranno ancora i valori negativi, le misure antismog saranno ancora più inasprite, e si passerà da venerdì 17 gennaio a vietare la circolazione a tutte le auto diesel euro 5 per tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

A tutto questo potrebbe mettere fine il meteo, infatti la speranza è che qualche temporale possa un pò aiutare a ridurre questa situazione che ormai sta durando un pò da troppo tempo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube