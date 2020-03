Stop ai versamenti: proroga e sospensione, i chiarimenti dall’AdE

L’Agenzia delle Entrate pubblica i chiarimenti sullo stop ai versamenti con la risoluzione numero 14/E del 21 marzo 2020. L’Agenzia risponde alle domanda dell’associazione di categoria in merito alla sospensione dei versamenti come disposto dall’art 8, comma 1 del Dl n. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, del Dl n.18/2020.

Emergenza Covid-19: stop pagamenti

Nella risoluzione n. 12/2020 sono indicati i codici Ateco e non individuano tutti i soggetti beneficiarie della misure agevolative per l’emergenza Covid-19.

Nello specifico le due norme richiamata riguardano determinati settori produttivi, la norma proroga i versamenti al 30 aprile di versamenti, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

Codici Ateco e proroga pagamenti

La risoluzione dell’AdE n. 14/2020 oltre a chiarire l’elenco delle attività soggette alla sospensione dei versamenti, individua anche altri esempi di codice Ateco che possono fruire della proroga:

52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi

52.10.20 magazzini frigoriferi per conto terzi

52.21.40 gestione di centri di movimentazione merci (interporti)

52.22.01 liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione

52.22.09 altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

52.29.10 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21 intermediari dei trasporti

52.29.22 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci

52.24.10 movimento merci relativo a trasporti aerei

52.24.20 movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

52.24.30 movimento merci relativo a trasporti ferroviari

52.24.40 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

53.20.00 altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Fonte: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020

