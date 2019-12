Stralcio delle cartelle esattoriali di 1.000 euro e contributi Inps persi

La Pace fiscale prevedeva che al 31 dicembre 2018 le cartelle esattoriali fino a 1.000 dovevano essere annullate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, senza che al contribuente fosse recapito una comunicazione. L’annullamento riguarda le cartelle esattoriali relative ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Analizziamo il caso in cui le cartelle esattoriali prevedono contributi previdenziali utili al pensionamento.

Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro

Ho aderito alla rottamazione ter per tutte le cartelle esistenti alla agenzia delle entrate riscossioni delle cartelle INPS in quel momento, ora mi accorgo che precedentemente alla rottamazione da me richiesta lo stato italiano con decreto 119/2018 aveva stralciato tutte le cartelle sotto i 1000 euro a mia insaputa, in sostanza ora l’Inps mi dice che gli anni riguardanti le cartelle cancellate son persi lo stato non ha saldato il debito delle cartelle cancellate con decreto chiedo se tutto questo è veritiero che gli anni sono andati persi?

Annullamento cartelle

L’annullamento delle cartelle non prevedeva il pagamento dei contributi, ma l’effettivo annullamento del debito. Questo significa che il contribuente non è perseguibile per il mancato debito relative a cartelle esattoriali comprese nel periodo temporale indicato e con un valore inferiore a 1.000 euro a carico affidato.

La domanda posta non è chiara, le consiglio di fare verificare la sua situazione da un esperto, per capire se sono state operate delle misure che ledono il diritto e in tal caso fare ricorso in merito.

Per approfondimenti sulla cancellazione dei debiti, consiglio di leggere: Pace fiscale: come verificare se le cartelle esattoriali sono state cancellate?

