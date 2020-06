Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, anche se contenenti contributi previdenziali. Una situazione che ha aiutato molti cittadini a fare pace con il Fisco, ma per alcuni ha precluso il diritto alla pensione. Analizziamo il caso di un nostro lettore.

Seguito alla Vs precedente risposta pubblicata su notizieora il 09-06-2020 vorrei sottoporre un caso analogo e chiedere cosa fare per uscirne.

Qui di seguito il caso:

mia moglie, ha raggiunto i requisiti per andare in pensione con l’opzione donna il 2019, 35 anni di contributi e 59 anni di età (lavoratrice autonoma). Ho chiesto all’INPS l’estratto conto dal quale è emerso che ci sono alcuni contributi mancanti negli anni tra il 2000 e il 2010.

Tali contributi erano stati, a suo tempo, rateizzati e venivano pagati regolarmente.

Ho scoperto che tali contributi sono stati cancellati in accordo al DL 119 2018 art. 4 (Allegato) in base al quale veniva effettuato lo stralcio in automatico delle cartelle sotto i 1000 Euro relativamente agli anni tra il 2000 e 2010 (Allegato).

Ho chiesto all’INPS conferma che le cartelle stralciate avessero almeno mantenuto il diritto se non la misura.

A tale richiesta INPS ha risposto che tali contributi risultavano persi e che quindi era impossibile fare richiesta della pensione tenendo conto di questi contributi.

Ricordo che lo stralcio è avvenuto automaticamente e arbitrariamente e senza alcuna richiesta di autorizzazione da INPS a me e che tali cartelle come già detto facevano parte di una rateizzazione in corso.

Le chiedo, gentilmente, se esiste una soluzione a questo problema visto che credo che il mio caso sia uno di alcune centinaia.

Ricordo che l’opzione donna è stata prorogata per il 2020 e non è detto che venga ulteriormente rinnovata e mancando tali contributi è impossibile aderire.

Stralcio dei debiti fine a 1.000 avvenuto automaticamente

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro in automatico è una misura intervenuta nel 2018, un importante intervento del decreto fiscale che ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per i debiti contratti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Recentemente una sentenza ha stabilito che devono essere considerati i debiti singolarmente senza aggio e sanzioni, al netto.

Lo stralcio dei debiti è avvenuto in modo automatico e comprendeva anche i debiti previdenziali.

Le cartelle esattoriali sono sottoposte alla cancellazione e qualsiasi tributo al suo interno è cancellato per sempre, anche se si tratta di contributi previdenziali utili per la pensione. L’annullamento ha interessato qualunque somma iscritta a ruolo, senza distinzione di natura e titolarità impositiva. Quindi, l’annullamento d’ufficio ha riguardato tute le partite non pagate, a prescindere che siano oggetto di rateazione o d’impugnazione.

Detto questo, una cosa non mi è chiara nell’esposizione del suo quesito. Se le cartelle esattoriali erano sottoposte a rateizzazione con pagamenti effettuati regolarmente i soldi pagati per quei contributi sono stati incassati dall’Inps e come sono stati considerati?

Non credo possa fare molto per recuperare i contributi, il mio consiglio di rivolgersi ad un avvocato e con le ricevute dei pagamenti effettuati cercare di capire se una parte dei contributi annullati era stata già pagata e se in qualche modo può recuperare i contributi dimostrando che la rateizzazione era regolare.

