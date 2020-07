Strana Creatura avvistata in spiaggia in Australia

Una strana creatura dall’aspetto quasi alieno ha sconcertato i curiosi e gli amanti del mare e ha persino lasciato perplessi gli esperti. L’organizzazione per la conservazione ambientale SCF Australia ha pubblicato le immagini della creatura marina su Facebook lunedì, dopo che è stata avvistata da Damien Said appena a nord di Hervey Bay nel Queensland. La strana creatura era traslucida in alcune parti ma rosa brillante in altre. “Qualcuno può identificarla?” ha chiesto SCF Australia. In allegato c’erano tre immagini di ciò che alcuni hanno paragonato a qualcosa di alieno.

Dopo aver avvistato la creatura, il signor Said ha fatto una foto del suo piede vicino alla strana creatura dall’aspetto di una medusa per mostrare alla gente le sue dimensioni. “Perché metti il piede li vicino? Potrebbe pungerti ”, ha commentato una persona. “È un gambero mongolo da corsa d’altura”, ha scherzato un altro. Alcune persone, a turno, cercavano di indovinare di cosa si potesse trattare, ma nessuno era sicuro di cosa potesse essere. “Potrebbe essere una specie di nudibranco”, ha suggerito una persona.

Secondo il National Geographic, si tratta di un nudibranco, un membro della famiglia delle lumache di mare che vive nel fondo degli oceani. Ma con oltre 2.000 specie di nudibranchi registrate e nuove specie identificate quasi quotidianamente, è difficile confermare quale specie potrebbe effettivamente essere. Gli esperti dell’Australian Museum erano entusiasti di scoprire che un nudibranco si era fatto strada verso QLD e l’aveva identificato come una “Melibe japonica”.

“È interessante notare che un altro è stato anche fotografato a Bermagui, nel Nuovo Galles del Sud. Matt Nimbs, ricercatore presso la School of Environment Science and Engineering, ha dichiarato a Yahoo News Australia come sia raro questo doppio avvistamento dato che a volte per molti anni nessuno di questi animali viene visto.

