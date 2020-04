Strane luci blu appaiono nei cieli di tutto il mondo

Strane luci blu sono state catturate dalle telecamere nei cieli dalla Spagna degli Stati Uniti e dell’Australia. Un video della città bloccata di Madrid in Spagna, mostra una sezione delle nuvole di notte che diventa blu sopra i condomini. La luce simile a un UFO entra e scompare per più di sette minuti. Da quando il filmato è emerso il 20 marzo, decine di persone hanno riferito di aver visto uno spettacolo simile. Un altro video girato il 1 ° aprile sembra mostrare esattamente le stesse luci che appaiono sopra New York City.

L’autore del caricamento, lo YouTuber shafasgachaworld _kittykat_ 《HannahTristaMidnight, ha chiesto se fosse “qualcosa di paranormale”, ma nessuno è stato in grado di spiegarlo. “Avevo postato su di un grande rumore avvenuto in oltre 3-5 contee in Pennsylvania 2 settimane fa, queste luci sono state viste subito dopo”, ha scritto l’utente. “Ora sto vedendo più post su queste luci blu che appaiono in tutto il mondo.” E proprio ieri, un altro utente di Reddit ha pubblicato una foto di una luce blu circondata da punti sospesi nel cielo nell’Australia occidentale.

Non è del tutto chiaro quali sia l’origine di queste luci. In passato, eventi simili sono stati attribuiti a luci proiettate da club e locali notturni sul terreno. Ma con la maggior parte dei paesi in tutto il mondo che stanno vivendo un rigido blocco a causa della pandemia di coronavirus, questo sembra improbabile. I teorici della cospirazione sono stati pronti a offrire le loro spiegazioni commentando sotto i post che riportano la notizia. “Il mio pensiero è che non si tratti di alieni, ma di nuove tecnologie governative in fase di sperimentazione”, ha scritto uno di loro.

