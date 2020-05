Strani rumori nel cielo spaventano gli abitanti di Toluca

Gli abitanti della Valle di Toluca hanno vissuto momenti di incertezza questo fine settimana quando hanno sentito strani rumori che venivano dal cielo. Secondo gli utenti dei media e dei social network, alcuni residenti di Metepec Zinacantepec, Toluca, Calimaya e altri comuni hanno lasciato le loro case lo scorso giovedì sera e la mattina presto, quando hanno percepito uno strano ronzio provenire dal cielo. Secondo il portale Toluca la Bella Cd., I rumori erano simili a quelli di un aereo che si spegneva e si accendeva, anche se a volte sembrava come un rumore di tromba.

Gli abitanti della Valle di Toluca hanno vissuto momenti di paura udendo strani rumori provenire dal cielo

Gli abitanti del luogo che hanno udito gli strani rumori, alcuni dei quali li hanno anche ripresi in alcuni video pubblicati sui social, hanno pensato che fosse qualcosa di paranormale e alcuni hanno anche sottolineato che pensavano che si potesse trattare della fine del mondo. Tuttavia, gli esperti hanno sottolineato che questo è un fenomeno naturale. Gli specialisti hanno spiegato che ciò che ha causato la preoccupazione degli abitanti è stato un “Cielomoto”, un’attività atmosferica che provoca un rumore simile alla combinazione di trombe e ronzii. Questa non è la prima volta che un qualcosa di simile accade in quella zona, poiché anche nel 2014 sono stati uditi questi strani rumori.

Ti potrebbe interessare: Un’immagine inquietante in cielo: è “l’occhio di Lucifero”?

Ti potrebbe interessare: UFO: Le forze di difesa del Giappone elaborano procedure in caso di incontri ravvicinati

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube