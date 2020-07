È stata scoperta una sostanza naturale già presente nel nostro corpo che sarebbe in grado di bloccare il contagio da Coronavirus. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia.

Scoperta una sostanza che ferma il Coronavirus: lo studio

Gli scienziati dei due atenei italiani hanno analizzato e identificato delle molecole endogene capaci di bloccare l’ingresso del virus nelle cellule umane. Le molecole selezionate hanno una natura steroidea e molte di esse sono acidi biliari, quindi vengono prodotti nell’intestino e nel fegato attraverso il metabolismo del colesterolo.

L’esperimento è stato condotto combinando gli approcci computazionali del team del professor Bruno Catalanotti (Università Federico II), di chimica sintetica della professoressa Angela Zampella (Università Federico II) e di biologia molecolare della dottoressa Adriana Carino (Università di Perugia), guidato dal professor Stefano Fiorucci (Università di Perugia) e ha coinvolto anche ricercatori di microbiologia e malattie infettive.

Partendo da un primo screening in silicio di sostanze naturali e di farmaci approvati per uso clinico dalla FDA (Food and Drug Administation), sono state identificate “tasche” funzionali nella struttura del cosiddetto dominio vincolante del recettore della proteina Spike del Covid-19. In questo modo i ricercatori hanno definito nuovi target molecolari in grado di interferire con il meccanismo di ingresso del virus SARS-COV-2.

Una nuova frontiera della prevenzione

La scoperta, così come riportato dalla Professoressa Angela Zampella direttrice del Dipartimento d Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, è il primo passo per redarre uno nuovo protocollo terapeutico che sarà presentato al vaglio dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Soprattutto ora che si è ancora in attesa di un vaccino.

Secondo lo studio la sostanza individuata sarebbe in grado di bloccare l’insorgenza dell’infezione da Coronavirus laddove la carica virale non sia molto elevata. Si tratta, inoltre, si una sostanza naturale presente anche in certi tipi di alimenti come l’olio di oliva e la liquirizia.

