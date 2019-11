Su Amazon il Black Friday è arrivato in anticipo: ecco tutte le offerte

Se fino a poco tempo fa il Black Friday era una realtà solo per i nostri amici americani, oggi è una realtà anche per l’Italia. Il Black Friday è un giorno particolare dell’anno in cui i prezzi di determinati prodotti venivano ribassati solo ed esclusivamente per quel giorno, o per i giorni precedenti e successivi. Insomma, dipende poi dal punto vendita o dal negozio il criterio temporale di vendita. Oggi, il Black Friday corrisponde con il giorno del 29 novembre, diciamo uno degli ultimi giorni del mese che ci avvicina al Natale. Per non rimanere con la bocca asciutta e con le mani vuote, vi consigliamo di dare un’occhiata almeno di due settimane prima della data ufficiale sul sito in cui ci sono i prodotti che vi interessano.

Black Friday arriva in anticipo su Amazon

Non possiamo parlare di siti web, dell’e-commerce senza citarne il leader: il sito di Amazon.

Amazon è quello più usato dagli utenti durante il periodo del Black Friday e non solo. Su questo sito, gli sconti del periodo di Black Friday possono arrivare fino al 70%.

Vi consigliamo di muovervi al più presto dato che magari su un determinato prodotto hanno gettato gli occhi anche altre persone e quindi potreste ritrovarvi senza nulla.

Quali sono le offerte del Black Friday di Amazon?

Mentre ci prepariamo ad aspettare la fatidica data del 29 novembre, Amazon ha pensato bene di creare una pagina proprio per l’occasione, la quale presentai prodotti in offerta, che vengono aggiornati ogni cinque minuti.

Ma diamo uno sguardo ai prodotti che già si possono trovare in offerta su Amazon. Essi sono i seguenti:

– AKAI AKTV3213TS Televisore 32 Pollici TV LED HD DVB-T2 HDMI

– Polti La Vaporella XT90C Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia

– Philips Rasoio Elettrico S6000 Wet&Dry

– Tablet Fire HD 8

– Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT​

Ultimo, ma non per importanza, Amazon offre l’opportunità di ottenere un buono sconto di 10€ ogni 30€ spesi, solo se si acquistano i prodotti sulla pagina fino al 22 novembre.

Tutti i buoni sconto che si vanno ad accumulare possono essere consumati durante il Black Friday e verranno applicati sul carrello della spesa acquistando i prodotti compatibili. Insomma, non si getta via niente!

