Su WhatsApp arriva la chat dell’OMS con gli aggiornamenti sul Coronavirus

E’ stato direttamente Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ma proprietario anche di WhatsApp e Instagram, a dare questa notizia davvero importante: la creazione di una piattaforma nuova al 100% dedicata alle chat dal nome di “WHO Health Alerts”. Si tratta di un servizio pensato per tutti coloro che vogliono ricevere sempre nuovi aggiornamenti in istantanea sul tema del Coronavirus. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Sull’app WhatsApp arriva la chat che riporta aggiornamenti sul Coronavirus

Si tratta di un sistema informativo davvero molto facile da usare.

Basterà aprire il nostro WhatsApp e fare click su questo link: https://api.whatsapp.com/send?phone=41225017596&text=hi&source=&data=

Dopo aver fatto questo, bisognerà scrivere ed inviare un messaggio con la semplice parola “hi”, così da poter entrare a tutti gli effetti nella chat interessata.

Arrivati a tal punto, bisogna solo scegliere tra le tante informazioni presenti quali si vuole ricevere in base al paese verso cui si ha interesse.

Non solo notizie dal mondo, ma nella chat di WhatsApp verranno inviati anche consigli per evitare possibili situazioni di contagio da Coronavirus.

Tale chat elimina a prescindere le fake news che in modo particolare hanno alimentato il panico di questo momento già così delicato.

Si potrà evitare, quindi, questi spiacevoli incontri con notizie senza fondamenti grazie ad un lavoro molto innovativo.

Infine, si tratta di un progetto che ha visto la collaborazione con l’OMS, così da avere solo informazioni autorevoli ed attendibili relative al Coronavirus sulla propria chat di WhatsApp.

