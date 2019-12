Successo per le serie Mistery di Netflix: scopriamo le migliori

Se sono i segreti e gli intrighi a muovere le passioni di tanti telespettatori, impossibile non subire il fascino delle serie Tv che Netflix dedica al mistero.

Minacce oscure, conquista del potere, verità scomode si intrecciano abilmente, legate da un robusto fil rouge capace di tenere incollati allo schermo.

La piattaforma streaming, amatissima dai più giovani ma non solo, offre un catalogo ricchissimo di proposte.

Scegliere che cosa vedere su Netflix non è difficile vista l’ampia programmazione e un’offerta che può contare su film, spettacoli d’intrattenimento, documentari ma soprattutto serie TV, prime fra tutte quelle dedicate al genere Mistery, che intrigano e appassionano un pubblico sempre più vasto.

Un volo a planare sulle migliori serie Mistery di Netflix

Chi ama il mistero non potrà che valutare positivamente Jessica Jones. Dopo tanti supereroi al maschile l’interessante new entry della programmazione Netflix punta sull’altra metà del cielo e la protagonista appartiene al gentil sesso.

Azione, fantascienza e mistero si intersecano fra le pieghe della serie Altered Carbon, che ci proietta nel 2384, in un futuro in cui la coscienza umana può essere agevolmente trasferita da un corpo ad un altro senza problemi di sorta.

Dedicata al mistero anche Sense 8, sul cui palcoscenico si muovono otto protagonisti il cui legame è essenzialmente telepatico. La serie giunta alla seconda stagione poggia su una narrazione dai tratti decisamente inquietanti ma incredibilmente coinvolgenti.

La casa in cui sono vissuti durante l’infanzia 5 fratelli, e dove si è suicidata la sorella, è teatro della serie ‘The Haunting of Hill House’. Tornati a vivere nell’edificio da adulti i fratelli scopriranno una realtà scomoda e complessa: la casa è infestata dai fantasmi.

Riverdale, giunta alla seconda stagione, è sinonimo di un mistero decisamente cupo, come quello che circonda la vita di un gruppo di adolescenti capitanati da Archie. Nel loro quotidiano i giovani vivono intensamente fra sesso, amori, scuola e famiglia.

Sono intrise di mistero anche le 7 stagioni di Pretty Little Liars, che ruotano attorno ai segreti di un gruppo di amiche sedicenni.

Fra le serie mistery più amate non possiamo non annoverare anche The OA, serie uscita nel 2019, la prima stagione di Dark uscita nel 2017, Profumo oggi alla prima stagione uscita nel 2018, ed ancora The order (1 stagione uscita nel 2019), le due stagioni di Scream (anno di uscita il 2016), le due stagioni di Between serie uscita nel 2016.

