Suonare la batteria per mantenersi in forma e scacciare lo stress

Sarà perché il suono dei tamburi ha un sapore atavico e bellissimo, intimamente connesso al nostro essere fin dalla notte dei tempi. O forse sarà perché non c’è melodia che non possa essere guarnita e definita da un iconico scroscio di piatti, in puro stile rock. La batteria unisce più anime, dentro di lei batte un cuore selvaggio che però sa anche diventare improvvisamente romantico. Imparare a suonarla può rappresentare un toccasana in tutti i sensi, sia da un punto di vista psicologico e mentale che da quello del benessere del corpo.

Le persone amanti della musica e in cerca di un’iniezione di adrenalina, che sappia farle sfogare e sentire meglio in pochi istanti, troveranno sicuro giovamento dal prendere lezioni di batteria magari seguendo gli appassionanti e professionali corsi a disposizione sul web.

Stiamo parlando di uno strumento musicale completo, che si presenta come un vero e proprio one-man-show in grado di aumentare la capacità di coordinazione nei movimenti di una persona così come la sua concentrazione e anche di favorire lo sviluppo creativo.

Non solo, perché scegliere di dedicarsi anima e cuore allo studio della batteria consentirà anche di migliorare la forma fisica, aiutando a dimagrire. Con la batteria, di solito, è amore a prima vista – anzi, al primo ascolto – soprattutto se la scintilla scocca durante un concerto live ovvero quando il sound è più caldo e corposo: insomma, arriva dritto al cuore.

La felicità di fare musica riduce la stanchezza e migliora l’umore

Naturalmente la scelta di imparare a suonare uno strumento musicale è personalissima, ma ciascuna è accomunata da un innato amore per l’arte e per la gioia di vivere. Il meccanismo che si innesca dopo i primi colpi assestati seduti di fronte alla batteria è in grado fin da subito di far capire quale sarà il proprio destino musicale.

Abbiamo accennato al fatto che lo studio e la pratica della batteria possono rappresentare un toccasana e adesso spiegheremo il motivo. Per prima cosa si riduce lo stress, anzi la scienza stessa dimostra come i batteristi siano in media più contenti degli altri musicisti. Si sfogano, danno forma alle loro paure, insicurezze e difficoltà e le espellono in una maniera del tutto sui generis.

C’è anche da sottolineare un altro aspetto legato alla sfera del movimento fisico: suonare a lungo non comporta quella medesima sensazione di stanchezza tipica di chi pratica sport. C’è una forma di soddisfazione che va a mitigare il tutto, migliorando l’umore.

Durante la sessione di musica vengono infatti rilasciate le endorfine, assieme ad altre sostanze che agiscono come naturali analgesici. Oltre alla capacità di ridurre gli stati di stress, suonare la batteria consente anche di agire rafforzando il sistema immunitario e abbassando la pressione. I mostri sacri di questa disciplina artistica sono molteplici e sarà utile citare alcuni dei più famosi: Dave Grohl (Nirvana), Ginger Baker (Cream), Charlie Watts (Rolling Stones), Roger Taylor (Queen) e… Animal, mitico e spettinato pupazzo-batterista del Muppet Show.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube