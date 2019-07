Super ammortamento: da aprile 2019 a giugno 2020, le novità

La Legge 58/2019, di conversione del decreto Crescita, ha riproposto l’agevolazione del super ammortamento per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, nonché quelli effettuati entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia pagato un acconto almeno pari al 20% e che vi sia la conferma dell’ordine. La nuova versione dell’agevolazione prevede un tetto massimo di investimenti pari a 2,5 milioni di euro. Inoltre, risultano esclusi gli investimenti effettuati nel primo trimestre 2019, a meno che per gli stessi non sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine entro il 31.12.2018, rientrando così nella versione precedente dell’agevolazione.

