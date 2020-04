Super Luna Rosa: anche questa sera sarà possibile osservarla

Mercoledì 8 aprile alle ore 4:35 è avvenuto il Plenilunio. Questa fase si verifica quando la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra apparendo in tutta la sua maestosità. In questo caso si parla di Super Luna. Questo fenomeno potrà essere osservato anche questa sera. Dopo il tramonto ancora una volta la luna apparirà grande e assai luminosa. Il primo a parlare di Super Luna fu nel 1979 l’astrologo Richard Nolle.

Anche stasera potremo nuovamente assistere al fenomeno della Super Luna Rosa

Questo termine tuttavia non è particolarmente gradito dalla comunità scientifica che preferisce riferirsi a questo fenomeno a livello internazionale utilizzando il nome di “perigeo-syzygy”. Questi due termini indicano la posizione della Luna, che come dicevamo in questo periodo si trova nel punto più vicino alla Terra, e l’allineamento di 3 corpi celesti che fanno parte dello stesso sistema gravitazionale. Il termine Super Luna Rosa deriva dalle tradizioni dei nativi americani e dal loro calendario lunare.

Questi infatti definivano questo fenomeno con il termine Lune Rosa. Questo anche se in realtà non è propriamente rosa il colore della luna gigante che potremo vedere anche stasera. Questa sera sarà molto facile per chiunque notare il cielo la Super Luna Rosa. L’anticiclone presente su tutta Italia permetterà a chiunque di poter ammirare il fenomeno al tramonto. Questo in quanto sono previsti cieli sereni e stellati su tutta la penisola.

