Super offerta di ho.mobile: a 6,99 euro al mese 50 giga e sms e minuti illimitati

Una nuova offerta è stata lanciato dall’operatore virtuale ho.mobile, figlio di un altro operatore, Vodafone. Questa super offerta sembra poter far vincere questo gestore nella battaglia che si è andata a creare tra i diversi gestori virtuali e low cost nell’ultimo anno.

Un’offerta davvero super economica, ma che non trascura la qualità del servizio Vodafone. Diamo un’occhiata più da vicino per scoprire cosa avere a soli 6,99 euro al mese.

ho.mobile sgancia una mega offerta davvero molto conveniente

In pratica, andando dritto al sodo, la super offerta dell’operatore virtuale e low cost firmato Vodafone, presenta i seguenti elementi: 50 giga di internet, sms e minuti illimitati verso tutti a soli 6,99 euro al mese.

Per la precisione, la linea internet di presenterebbe sotto forma di 4G basic con velocità fino a 30 Mbps.

Non sono previsti dei costi ulteriori; non a caso è questa la miglior pubblicità per il gestore telefonico.

L’utente avrebbe tutta l’assistenza necessaria per ogni tipo di problema.

È garantito il 99% della copertura della linea.

Come attivare la promozione?

Allora, è possibile godere di questa promozione se la si acquista on line, direttamente sul sito ufficiale del nostro operatore ho.mobile, oppure se ci reca in uno dei 3.000 punti vendita disponibili in ogni zona del territorio italiano.

La nuova scheda SIM che dovrete comprare e l’attivazione dell’offerta costa solo 9,99 euro, ed è prevista un’ulteriore spesa di 6,99 euro per il primo mese di promozione.

Passato questo mese, i clienti dovranno spendere solo 6,99 euro di ricarica mensile, necessaria per la riattivazione dell’offerta.

Per quanto riguarda la spedizione, essa è gratuita e non prevede alcun costo ulteriore.

E’ possibile, infine, fare la portabilità se si è inizialmente clienti dei seguenti operatori:

• Iliad

• Coop Voce

• Digitel

• Fastweb

• Fastweb (Pre-2016)

• Foll-In

• Green Telecomunicazioni

• Lycamobile

• NT Mobile (Pre 24/06/2019)

• NT Mobile

• NV mobile

• Noitel

• Optima Mobile

• Noitel (Pre 06/05/2019)

• Optima

• Poste Mobile

• Poste Mobile (Pre-2014)

• Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

• Rabona Mobile

• Tiscali

• UnoMobile – Carrefour

• Welcome Italia

• BT Italia

• Digi Mobil

• Withu

Concludiamo col dirvi che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perde lo sconto e l’offerta si rinnova a 12,99€ al mese.

