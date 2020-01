Super promozione Poste Mobile: 4,99 euro al mese

È una super promozione attivabile entro la mezzanotte di oggi, ed è dedicata ai nuovi clienti Poste Mobile che effettueranno la richiesta tramite canale telefonico o online, la SIM costerà 15 euro con 15 euro di traffico telefonico effettivo. È dedicata a tutti i nuovi clienti Poste Mobile, anche senza portabilità ad euro 4,99 al mese.

Andiamo a vedere cosa comprende questa super offerta di Poste Mobile

Questa super offerta, attivabile entro la mezzanotte di oggi, costerà euro 4,99 al mese e si avrà tutto compreso, minuti, internet, messaggi. In questa promozione si avrà gratuitamente la navigazione in hotspot, si potrà condividerla anche con più persone, non si avranno costi aggiuntivi e inclusi nella promozione si avranno il controllo del credito residuo, l’avviso di chiamata, e la scelta di gestire la propria SIM nel modo in cui ci si vuole.

Una volta attivata questa promozione la SIM arriverà a casa in pochi giorni senza costi di spedizione. Il nome del piano tariffario è Creami Next 1. Sarà possibile, tramite il numero 401212 verificare in ogni momento il traffico residuo e nel caso si volesse assistenza, il numero è il 160.

Per la navigazione in UE i gigabyte disponibili sono 2,34, e se sarà suprrata la soglia si continuerà comunque a navigare e il costo sarà di 0,42 centesimi al MB in base a quello che si consumerà effettivamente.

