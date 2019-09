Continua l’allarme in Toscana, dalla Regione cercano di spiegare però che ancora non c’è nessuna correlazione ufficiale tra i decessi e questa presenza del ceppo batterico. Viene chiamato batterio New DDelhi, le morti sospette in Toscana sono salite a 31, lo rende noto l’agenzia regionale della sanità.

Cerchiamo di capire come si è arrivati a questi sospetti

Questo superbatterio è in atto in Toscana dal novembre 2018, e al 31 agosto 2019 il batterio, che nei pazienti con sepsi ha una mortalità del 40%, è stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi. Tra questi ci sono stati alcuni decessi, ma questo certo non sta a significare che ci sia un nesso causale che è per via della presenza di questo ceppo batterico.

I portatori di batterio ricoverati negli ospedali al 31 agosto 2019, sono 708, a loro sono stati applicate misure igieniche di contenimento. Tutte le ASL della Toscana, fanno sapere che l’allarme è alto, ed è per questo che il superbatterio è stato posto sotto attento monitoraggio e sono state date tutte le indicazioni e raccomandazioni al caso.

L’assessore toscano afferma che si stanno adoperando, e accadrà al più presto, che lo screening tradizionale verrà sostituito da un test molecolare che garantirà un più veloce risultato, ci vorranno poche ore invece di due giorni per sapere il risultato. Da parte delle autorità si sta cercando di tenere informati l’opinione pubblica settimanalmente pubblicando il monitoraggio dei pazienti che si trovano negli ospedali in cui è stato isolato il batterio. Le dichiarazioni dicono pure che un nesso immediato tra decesso e presenza del batterio, non è possibile, ci sono molti pazienti in condizioni di grave fragilità.

