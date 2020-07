Il superbonus 110% per lavori di efficientamento energetico con lavori trainanti che permettono il superamento della classe di origine di due categorie in più. Il bonus casa si può utilizzare secondo tre modalità: detrazione fiscale in cinque anni; sconto in fattura e cessione del credito. Sulla cessione del credito ci sono importanti novità da parte dell’Agenzia delle Entrate e le banche, tutto a carico del Fisco.

Superbonus 110% e banca Intesa

In attesa dei provvedimenti attuativi, l’Agenzia delle Entrate, Unicredit e Intesa hanno reso noto di essere pronti ad accettare i crediti di imposta derivanti dal bonus casa 110% . Banca Intesa ha affermato che acquisterà i crediti d’imposta dei contribuenti sia in forma diretta sia tramite cessione alle aziende, la cessione riguarderà tutti i clienti interessati e si occuperà di gestire i rapporti tra contribuente e impresa fornendo un bonus “chiavi in mano”.

Superbonus 110% e cessione del credito: Unicredit allarga la proposta

Unicredit allarga la proposta rendendo disponibile anche una sorta di prestito ponte, nello specifico sarà possibile cedere il credito attivando una linea di credito o di finanziamento fino a quando i crediti di imposta arrivano allo stato finale con il termine dei lavori.

In sede di conversione della legge (D.L. 34/2020), sono state apportate modifiche alle modalità della detrazione fiscale al 110 per cento per spese sostenute per gli immobili, come quelli di natura sismica per il periodo intercorrente dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Inclusione del Terzo settore

La novità riguarda anche l’ampliamento dei beneficiari, infatti, rientra anche il Terzo settore: organizzazione non lucrative di utilità sociale; organizzazione di volontariato; associazione e società sportive; associazioni di promozione sociale.

Sisma bonus e acquisto casa

L’Agenzia delle Entrate chiarisce con un interpello numero 212/2020 la detrazione d’acquisto per case antisismiche, vendute da imprese di costruzioni che hanno realizzato interventi di ristrutturazione immobiliare e adottato tutte le misure antisismiche, può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito di impresa. Per maggiori informazioni, consiglio di leggere: Bonus casa 110%: congruità dei prezzi e attestazione per le agevolazioni, le novità

