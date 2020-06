Il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 119, l’agevolazione per eseguire i lavori in casa “gratis”; misura che subito è stata chiamata “bonus 110%” o “superbonus 110%” dai media.La nuova agevolazione fiscale, in effetti, è molto più conveniente rispetto a quelle attualmente in vigore, visto che spinge la detrazione spettante oltre la soglia del 100%.

Superbonus 110%, quando per le persone fisiche?

In ogni caso il superbonus 110% spetta solo a soggetti circoscritti e non ad una amplia platea di possibili beneficiari come si potrebbe pensare.

Dell’agevolazione che permette la detrazione del 110% della spesa sostenuta, infatti, possono beneficiare, in base a quello che prevede la normativa di riferimento i condomini, le persone fisiche che eseguono i lavori ricompresi nell’agevolazione sull’abitazione principale e gli IACP oltre alle cooperative di abitazione.

Per i condomini la detrazione al 110% è prevista solo per interventi nelle parti comuni e tali spese devono essere ripartite tra i vari condomini in base alla quote millesimali. La normativa per i condomini non precisa altre specifiche tecniche, neanche la tipologia di unità immobiliare ubicata nel condominio.

In caso di spese su parti comuni condominiali anche i lavoratori autonomi e le imprese possono beneficiare del superbonus nel caso che l’unita immobiliare si trovi in un condominio che beneficia della detrazione.

Detrazione al 110%, quando per persone fisiche?

Le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione fiscale quando la spese è sostenuta su unità immobiliari adibite ad abitazione principale (sono escluse, in questo caso, gli immobili dell’attività d’impresa, arti e professioni).

Gli interventi da eseguire sul proprio immobile per avere diritto alla super agevolazione sono quelle di:

efficientamento energetico su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale (non è possibile, quindi, chiedere la detrazione se l’immobile si trova in un condominio e si decide di ristrutturare parti non comuni).

interventi previsti dalla normativa del superbonus eseguiti su uffici e negozi anche se facenti parte di un condominio.

I lavori per cui il superbonus 110% è previsto sono :

isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali della parte esterna dell’edificio (a patto che incidano per una percentuale superiore al 25% della superficie dell’edificio)

sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti su parti comuni degli edifici

sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti su parti comuni degli edifici interventi su edifici unifamiliare adibiti ad abitazione principale per sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti

interventi di efficientamento energetico

