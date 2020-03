Supermercati: i nuovi orari di Carrefour e Esselunga per l’emergenza Coronavirus

Non è stata presa bene la decisione di modificare gli orari di alcuni supermercati, stiamo parlando delle catene Carrefour e Esselunga. Virginia Raggi chiede a Zingaretti per quanto riguarda il Lazio di ripristinare i vecchi orari.

Supermercati Carrefour e Esselunga: cambiano gli orari

La decisione di modificare gli orari dei supermercati fa molto discutere e divide i pensieri di molti sindaci e politici. Si è cercato di ridurre gli orari principalmente nei weekend, addirittura il governatore del Veneto, Zaia, ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali la domenica.

Questa cosa non è piaciuta a tutti quelli che ritengono che ci sia adesso un contraccolpo e che si riversi alla corsa all’acquisto. Quella meno d’accordo a questa decisione è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La sindaca ha scritto al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, di ripristinare i vecchi orari per evitare ancora di più assembramenti all’esterno dei supermercati.

Ricordiamo gli orari attuali dei supermercati che sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 fino alle ore 19,00, mentre per quanto riguarda la domenica invece, resteranno aperti fino alle 15,00.

Anche le altre regioni d’Italia stanno facendo delle valutazioni sulla decisione di chiudere i supermercati la domenica, anche se il timore di questa decisione è quella di creare assembramenti inutili e insensati.

Esselunga ha diramato in un comunicato i nuovi orari che sono entrati in vigore il 21 marzo e resteranno validi fino al 3 aprile nelle seguenti regioni:

Lombardia

Piemonte

Emilia Romagna

Veneto

Liguria

Toscana

L’azienda avvisa che non ci saranno problemi di approvvigionamento e che la spesa sia fatta da persona singola a famiglia. Gli orari di apertura per i giorni feriali saranno 8,00/20,00, per i festivi 8,00/15,00.

Anche Carrefour adotta una modifica di orari per garantire la continuità per i cittadini del servizio e che i propri lavoratori possano svolgere il lavoro in sicurezza: feriali 8,30/19,00, per i festivi 8,30/15,00.

Ecco gli orari di Lidl: feriali 8,30/19,00, per i festivi 8,30/13,00.

