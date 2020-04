Suzuki Jimny a cinque porte potrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno

Suzuki potrebbe lanciare una versione a 5 porte della nuova generazione di Suzuki Jimny con più spazio per le gambe per gli occupanti dei sedili posteriori e un maggiore spazio nel bagagliaio. Citando un addetto ai lavori vicino alla casa automobilistica giapponese, Autocar India afferma che un Jimny a cinque porte è in fase di sviluppo e verrà lanciato in India e in altri mercati circostanti a dicembre di quest’anno. Tuttavia, questo modello probabilmente non arriverà in Europa. Il veicolo sarà assemblato nello stabilimento Maruti Suzuki Hansalpur in Gujarat.

Le caratteristiche principali saranno le due porte aggiunte e l’interasse più lungo, mentre per il resto la vettura rimarrà tale e quale a quella attuale. Nessuna modifica verrà effettuata nel vano motore, poiché si prevede che il modello impiegherà la stessa unità benzina a quattro cilindri attuale. Producendo 102 CV e 138 Nm di coppia, il motore può essere abbinato a un cambio manuale a cinque marce o automatico a quattro velocità presente già nella Jimny a tre porte. Entrambi i cambi dovrebbero essere presenti nella variante a cinque porte. Vedremo dunque se davvero verrà ufficializzato il lancio di questo modello da Suzuki nei prossimi mesi e se davvero il veicolo non sarà commercializzato in India.

