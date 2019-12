Suzuki vuole elettrificare la sua gamma

Suzuki ha deciso di scommettere sulla tecnologia semi-ibrida (MHEV) a 48 volt per elettrificare alcune delle sue auto più famose. Ci riferiamo a Swift Sport, Vitara e S-Cross. L’obiettivo non è altro che ridurre le emissioni medie di CO2 della sua gamma. Si tratterà di un nuovo motore a benzina Boosterjet K14D. Esso sostituirà l’attuale motore Boosterjet da 1,4 litri associato a un cambio manuale. In questa maniera la casa giapponese conta di ridurre le emissioni di CO2 del 20 per cento e i consumi di carburante del 15 per cento.

Suzuki punterà forte sull’elettrificazione con un nuovo motore per Swift Sport, Vitara e S-Cross

Il sistema semi-ibrido da 48 volt che Suzuki utilizzerà aggiungerà poco meno di 15 chilogrammi in più al peso dei veicoli. Il nuovo sistema che caratterizzerà le future versioni di Swift Sport, Vitara e S-Cross disporrà di una piccola batteria agli ioni di litio da 48 volt, un generatore di avviamento integrato noto come ISG e un convertitore da 48-12 volt. Questa batteria, insieme al convertitore di potenza, si trova sotto i sedili anteriori.

Il debutto avverrà nel mese di marzo del 2020

Suzuki sottolinea che questa posizione aiuta a distribuire il peso in modo più ottimale. Il lancio di queste versioni delle 3 famose auto di Suzuki dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo del 2020. Maggiori informazioni su queste vetture dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Quello che è sicuro è che con queste novità la casa giapponese intende recuperare il terreno perso rispetto alle rivali che già da tempo propongono versioni ibride delle loro vetture.

