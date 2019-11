Tablet: i migliori 10 pollici del 2019

Manca poco più di un mese al Natale e circa 20 giorni all’arrivo del black friday. Quindi, in vista di un periodo di acquisti e regali, è tempo di stilare una classifica dei migliori tablet da 10 pollici usciti nel 2019.

i 5 migliori tablet da 10” del 2019

Samsung Galaxy Tab A 10.5″

Appartenente ad una fascia economica media (partendo dai 179 euro), questo tablet si distingue dalla concorrenza per il suo display WUXGA, che permette di vedere video e immagini in FULL HD, nonché per il suono Dolby Atmos. Il tablet, dotato di un potente processore (SoC Qualcomm Snapdragon 450 con soluzione grafica integrata Adreno 506) è disponibile in versione solo WI-FI oppure in versione LTE, che ti permette di sfruttare la connessione 4G. Entrambi i modelli possono avere 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria.

Huawei Mediapad M3 Lite – 10″

Disponibile nei vari store fisici e online a partire da 179 euro, questo tablet da 10 pollici, molto in voga nel 2019, è un dispositivo molto leggero e pratico, ideale per essere utilizzato in mobilità. I modelli disponibili sono WI-FI only e con connessione LTE. Quest’ultima costa solitamente 85 euro in più.

Tablet KXD

il Tablet KXD entra di diritto in lista perché, ad un prezzo inferiore ai 100 euro, si ottiene un dispositivo che monta un pannello con risoluzione FULL HD, una batteria da 6000 mAh ed un processore octa-core con 2GB di RAM e 32 di memoria espandibile tramite micro SD. Questo tablet è adatto anche per le chiamate telefoniche, in quanto presenta due slot per dual SIM card.

Lenovo tab4 10

Tablet perfetto per tutta la famiglia e, in particolare, per i bambini (The Ultimate Kid-Friendly è un pacchetto aggiuntivo pensato per i più piccoli), questo tablet ha un design molto elegante ed offre prestazioni elevate. Il dispositivo ha un potente processore quad-core a 64-bit (Qualcomm Snapdragon) e supporta da 2 GB di memoria RAM, insieme ad una memoria interna di 16 GB. La durata della batteria è ottima: è possibile navigare su Internet per 20 ore di fila con il WI-FI.

Acer Switch One 10

Tra i migliori tablet da 10 pollici in circolazione va assolutamente inserito questo Acer Switch One 10. Un tablet 2 in 1, ovvero munito di tastiera ed in grado di sostituire letteralmente un notebook, questo prodotto si aggira intorno ad una fascia di prezzo di 200 euro. Inoltre, monta un processore Intel Atom x5-Z8350 da 1.44GHz e 2GB di RAM. La sua memoria interna è da 64GB (eMMC espandibile tramite microSD)

