Il taglio del cuneo fiscale è stata una delle piacevoli novità intervenute nel corso del 2020, un anno sicuramente molto difficile dal punto di vista finanziario per gli italiani, e che ha portato proprio con le buste paga di questo mese, una boccata di ossigeno agli italiani provati dalla crisi economica che è seguita all’inizio dell’emergenza sanitaria (non ancora conclusa).

Il taglio del cuneo fiscale spetta in misura di 100 euro al mese per i redditi compresi tra gli 8000 euro e i 28 mila euro. In misura gradualmente ridotta, a partire dagli 80 euro, per i reddito compresi tra 28 mila e 40 mila euro annui.

Si tratta, quindi, di un beneficio che porta ad una riduzione dell’Irpef pagato che è stato riconosciuto a partire dal mese di luglio ad una platea di lavoratori abbastanza ampliata, rispetto a coloro che percepivano il bonus 80 euro in busta paga (bonus Renzi).

Ma chi sono i beneficiari del cuneo fiscale? Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno, volevo chiedere, se il governo deciderà anche di dare il cuneo fiscale ai pensionati ? Come promise un po di tempo fa il ministro all’economia Gualtieri . Grazie

Beneficiari taglio cuneo fiscale

I beneficiari del taglio del cuneo fiscale sono tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con l’esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati.

Ad essere esclusi dal beneficio del taglio del cuneo fiscale, quindi, sono tutti i titolari di redditi da pensione, i lavoratori dipendenti o assimilati con redditi inferiori a 8174 euro l’anno (i cosiddetti incapienti che non sono chiamati a versare tasse sui redditi da lavoro, e di consguenza non hanno diritto al taglio dell’IRPEF perchè non lo pagano), i lavoratori autonomi, i collaboratori con ritenuta di acconto, i liberi professionisti con partita Iva.

Anche se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a gennaio aveva annunciato “In prospettiva contiamo di coinvolgere anche i pensionati nella riduzione dell’Irpef. Confidiamo di continuare questo dialogo con il sindacato. Nei prossimi giorni ci sarà un proseguimento dei tavoli su pensioni, investimenti e mezzogiorno”, questo coinvolgimento auspicato non ha ancora trovato applicazione.

Ciò non toglie, però che in un futuro, più o meno distante, il taglio del cuneo fiscale possa essere esteso anche ai pensionati.

