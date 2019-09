Taglio parlamentari: alla Camera si discute, sarà legge entro metà ottobre?

Di Maio esulta: la legge tanto voluta potrebbe diventare realtà entro metà ottobre. Il taglio dei parlamentari è una proposta che il M5s avanza da mesi e il 7 ottobre sarà finalmente esaminata alla Camera. La votazioni sul testo sono fissate per l’8 ottobre.

La proposta di legge avanzata ormai da tempo da Di Maio e il suo partito potrebbe a breve andare in porto. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato le date. Il 7 ottobre, infatti, il disegno di legge sarà finalmente analizzato all’Aula della Camera con la discussione generale. Il giorno dopo si terranno le votazioni sul testo.

A quanto pare, quindi, il taglio dei parlamentari potrebbe presto diventare legge. Difatti, se verrà approvato senza modifiche, come prevede l’accordo di Governo che ha dato vita al Conte bis, la proposta che intende tagliare ben 345 parlamentari, diventerà legge entro metà ottobre. Se così fosse, lo Stato italiano potrebbe recuperare ben 500 milioni di euro. Di Maio ne gioisce, esulta alla faccia di Salvini, che, a sua volta, dichiara di essere sempre stato favorevole alla proposta. Intanto, anche altri ministri si esprimono sulla vicenda.

Il leader del M5s si esprime al riguardo in una diretta Facebook da New York, dicendo:

“In questo momento tutti dicono che questo Governo è nato per mantenere le poltrone e, invece, proprio questo Governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente per non tagliare i parlamentari.”