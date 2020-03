Tasse e pagamenti: cambia il calendario dei versamenti?

Il giorno 13 marzo 2020 è stato pubblicato un comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze con oggetto il rinvio dei versamenti previsti in data 16 Marzo 2020 e recepito dalla Agenzia delle entrate. Si informano i contribuenti italiani che il direttore generale, Ernesto Maria Ruffini, ha disposto a tutte le sedi della Agenzia delle entrate di modificare e quindi ripianificare le loro attività. Questa azione è una conseguenza alle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione e dei conseguenti effetti del Coronavirus (Covid19).

Proroga versamenti: quali scadenze vengono congelate?

Vengono sospese le attività di pagamento del saldo Iva anno 2019 e inoltre i versamenti di Iva e delle ritenute fiscali e previdenziali del mese scorso ovvero febbraio 2020. Pare che questo decreto preveda, quindi, oltre che alla sospensione dei versamenti Iva, anche contributi e ritenute per chi arriva fino ad un massimo di 400.000 euro di fatturato se opera nelle prestazioni di servizi. Mentre sale a 700.000 euro per i soggetti operanti nella cessione di beni.

Sono inoltre previste sospensione degli atti esecutivi il congelamento dei termini previsti nelle cartelle esattoriali e infine anche uno stop all’inoltro delle nuove cartelle o di atti esecutivi.

Il Ministero dell’Economia ha comunque dichiarato che eventuali bozze di tale decreto sono da considerare del tutto inaffidabili e che il Governo è impegnato insieme alle parti sociali ed alle minoranze politiche per arrivare ad una stesura definitiva.

Il decreto dovrebbe prevedere anche lo stop ai pagamenti di mutui, bollette e tributi per le famiglie. Non si pensa solo alle imprese, quindi, ma anche ai singoli cittadini che in un periodo di crisi sanitaria/economica potrebbe far fatica a rispettare le scadenze dei pagamenti (per approfondire puoi leggere anche: Stop a tasse, Rc auto e pagamenti delle bollette, sospensione mutui e sussidi per gli autonomi: misure coronavirus

La pubblicazione di tale decreto prevista al massimo per domenica 15 marzo.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube