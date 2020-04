TCL 10 5G: caratteristiche e prezzo dello smartphone

Sarà il primo modello dotato di 5G, il nuovo smartphone TCL 10 5G, di cui è prevista l’uscita a breve. Il modello è stato presentato assieme ai suoi “fratelli” 10 L e 10 Pro della TCL. Andiamo a scoprirne alcune caratteristiche e prezzo di vendita.

TCL 10 5G: caratteristiche e specifiche tecniche dello smartphone

Presentato assieme agli altri due modelli della linea 10 della TCL, il primo device della azienda ad avere il 5G è il TCL 10 5G. Il suddetto dispositivo ha un display da 6,53 pollici, comprendente un foro per la fotocamera frontale da 16 megapixel. Lo smartphone, come gli altri due modelli presentati, si completa di altre quattro le fotocamere posteriori, di cui la principale ha un sensore da 64 megapixel. Come detto, ci troviamo dinnanzi al primo telefono 5G targato con marchio TCL. Se non bastasse, il device sarà dotato pure di ricarica inversa per alimentare altri dispositivi che supportano la stessa funzione. Si sa un po’ meno delle ulteriori caratteristiche, il processore ad esempio sarà uno Snapdragon, ma non è chiaro che modello. Il suo prezzo di lancio in Italia sarà di 399 euro ed arriverà nel secondo trimestre dell’anno.

Il modello TCL 10 Pro sarà il più costoso, con un prezzo di 499 euro ed arriverà anch’esso nel secondo trimestre del 2020. Mentre il modello di fascia più economica, ovvero TCL 10 L costerà 299 euro e si prevede la medesima fascia temporale per l’uscita, quella tra fine aprile, maggio e giugno.

