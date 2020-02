Tè verde: antiossidante, anticarie e anticiccia

Il tè verde è ricco di tantissime proprietà, un consumo regolare garantisce un apporto di antiossidanti e di minerali indispensabili per la salute e per la bellezza di capelli, denti e unghie. Ma vediamo nel dettaglio come questa bevanda influisce positivamente sul nostro organismo.

Tè verde per combattere le carie

Tra le tante proprietà del tè ci sono i polifenoli antiossidanti che agiscono contro lo Steptococcus mutans, si tratta di un batterio che abita nel cavo orale ed è ritenuto il principale responsabile delle carie. Inoltre, l’effetto anticarie è rafforzato dai fluoruri contenuti nel tè, che rafforza lo smalto dei denti. Il tè contro le carie può essere utilizzato come collutorio, facendo degli sciacqui con il tè verde forte, è consigliato dolcificare leggermente con il miele vergine.

Ottimo per combattere la ciccia

Il tè verde è un ottimo anticiccia, utilissimo per combattere l’obesità e il sovrappeso, inoltre contiene polifenoli che permettono di diminuire il senso di fame.

Assumendo il tè verde in dose consistenti, più di tre tazze al giorno, i polifenoli sono in grado di ridurre il livello di leptina (ormone che controlla l’appetito), riducendo il senso di fame in modo drastico. Se consumato come bevanda durante i pasti è un ottimo aiuto per prevenire e combattere il sovrappeso e l’obesità. Quindi, cosa aspettate a prepararvi un ottimo tè da dolcificare con miele, evitare in assoluto lo zucchero.

È consigliato sciogliere il miele nel tè tiepido o freddo, non quando è bollente, altrimenti si distruggono i principi farmacologicamente attivi del miele.

Generalmente si consiglia di preparare il tè in questo modo: lasciare in infusione per mezzo minuto in acqua bollente un cucchiaino colmo di tè per ogni tazza, filtrare e bere lentamente.

Il tè si può acquistare in erboristeria, in questo caso si consiglia di munirsi di un colino a rete per l’infusione, oppure in commercio si trovano bustine di tè verde già pronto all’uso.

