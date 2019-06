238 App infette sul Play Store: con Android milioni di utenti a rischio

Lookout ha trovato 238 App infette sul Play Store e Google e sono state eliminate perchè contenevano l’adware denominato BeiTaAd, molti utenti non potevano usare più il telefono. La scoperta invasiva e indesiderata è stata fatta dalla società di sicurezza informatica Lookout, che spiega che l’adware era ben nascosto nel codice delle app.

238 App infette: ecco di cosa si tratta

Queste 238 App infettate contano almeno 440 milioni di installazioni, il che rende questa infezione una delle più diffuse degli ultimi tempi, e fortunatamente gli utenti rischiano solo di essere riempiti di pubblicità, non si rischiano danni allo smartphone e ne furti di dati. Google ha deciso, dopo la segnalazione di Lookout, di rimuovere le app infette dal suo Store il 23 maggio, alcune di queste app, successivamente, sono tornate sul Play Store in una versione ripulita.

Codice BeiTaAd un plugin all’interno delle app

BeiTaAd è un plugin realizzato dall’azienda cinese Coo Tek, la stessa che sviluppa la app tastiera avanzata TouchPal. Lo stesso plugin, però, è usato anche all’interno di altre decine di app tra le quali alcune dedicate al fitness.

Il codice BeiTaAd è ben nascosto all’interno di queste app ed è perfino crittografato, e il suo comportamento è decisamente subdolo perchè il comportamento pubblicitario non inizia subito dopo aver installato una delle app, ma solo dopo un periodo che va dalle 24 ore alle 2 settimane. In questo modo, se installiamo molte app sul nostro smartphone Android, è difficile capire quale di esse ha trasmesso l’adware.

Alcuni utenti, commentando la loro esperienza su Play Store e nei forum, riportano la completa impossibilità di utilizzare il proprio cellulare a causa dei troppi banner pubblicitari, che comparivano addirittura durante le chiamate.

Non tutti gli antivirus rilevano il plugin malevolo

Non tutti gli antivirus riescono ad individuare questo plugin malevolo, addirittura riesce a passare liscio alle scansioni. Se il tuo smartphone ha dei comportamenti strani, un tentativo va fatto, perchè è facile che sia stato infettato da BeiTaAd. Basta rimuovere l’applicazione che lo ha portato dentro al tuo smartphone, e come misura di cautela, per un pò di tempo sarebbe importante non installare app sviluppate da Coo Tek.