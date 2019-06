3 Italia presenta l’offerta Play Power 60 con 60 giga per tutti

Passiamo questa volta ad un altro operatore telefonico definibile classico, quindi che non fa parte dei nuovi operatori virtuali. Stiamo parlando di 3 Italia. Esso annuncia il rilascio dell’offerta Play Power 60, la quale esce leggermente dal coro dato che arriva a proporre ai consumatori una soluzione davvero unica nel suo genere, e rispetto a tutti gli altri operatori. L’offerta è definibile unica in quanto non richiede una specifica provenienza da un determinato operatore telefonico.

Siamo in una fase in cui le operator attack sembrano aver preso ormai il sopravvento eppure, per fortuna esistono ancora alcune aziende che pensano anche ai consumatori che non sono in possesso di una SIM ricaricabile di un virtuale o di Iliad.

E’ su questo punto che batte l’offerta di 3 Italia: la Play Power 60 è accessibile senza badare all’originario operatore di provenienza, al solo costo di 11,99 euro al mese. Poi, la si può attivare dal sito ufficiale e non prevede i soliti costi di attivazione, se non quelli relativi all’acquisto di una SIM ricaricabile o naturalmente alla prima mensilità.

3 Italia presenta la Play Power 60 da 11,99 euro al mese, davvero una grande promozione

Ma cosa offre questa promozione? Chiunque decida di passare a Kena Mobile, avrà la possibilità di usare minuti senza limiti in grado di permettere al clienti di chiamare ad ogni numero sul territorio italiano, oltre che a 200 SMS da inviare ad altrettanti utenti, ed infine i 60 giga promessi per la navigazione sotto rete telefonica 4G.

3 Italia pensa anche ad un regalo

3 Italia decide di attirare ancora di più a se la nuova clientela con un metodo che potrebbe fare felici i nuovi utenti. Infatti, si parla di un regalo molto speciale. E’ previsto per i 180 giorni successivi alla data di richiesta l’utilizzo del tutto gratis del servizio di streaming musicale Apple Music ,in totela stile Spotify. Così facendo il consumatore potrà ascoltare i suoi brani preferiti arrivando a risparmiare una somma di denaro che si aggira attorno ai 60 euro. Una volta terminato il periodo di prova basterà annullare il rinnovo automatico, con addebito diretto su credito residuo, per evitare che vengano scalati 9,99 euro ogni mese.