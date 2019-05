3 Italia, tante nuove offerte che faranno felici i clienti

Quello che era iniziato ben 2 anni fa, si è appena concluso: Tre ha di recente completato la totale unificazione delle sue reti con quelle della Wind, al punto che si potrebbe parlare anche di Wind 3. Grazie a questa fusione, 3 Italia ha in mente di offrire dei servizi sempre migliori ai propri clienti. C’è da dire che, nonostante si sia finalmente conclusa questa unificazione delle due infrastrutture, 3 Italia rimane comunque l’operatore peggiore per quanto riguarda l’ambito della copertura. Dalla sua parte però ci sarà un miglioramento per quanto riguarda la velocità di navigazione che sarà piuttosto alta, oltre che a presentare una serie di offerte allettanti, il che permetterà all’operatore 3 Italia di essere raggiunto da più clienti.

Quali sono le migliori offerte di 3 Italia?

Allora, c’è da dire che 3 Italia ha pensato davvero a tutti. Le offerte presentano un piano in abbonamento la cui durata è di 24 mesi. Per poter pagare si potrà utilizzare o il metodo di pagamento che prevede l’addebito diretto su conto corrente bancario o carta di credito. Infine, 3 Italia ha anche pensato alla famgilia.

All-in Power

Il pacchetto “base” della famiglia offre:

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• 60 GB (con Opzione GIGA Bank e 4G LTE);

• Apple Music (gratuito per 6 mesi).

Il costo mensile è di soli 11,99 euro, con più 6,99 euro di attivazione presso gli store Tre. Se poi l’attivazione sarà fatta in modalità online, non ci sarà questo ulteriore costo.

All-in Super Power

Essi risulta essere un pacchetto molto più ricco rispetto al precedente:

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• 100 GB (con GIGA Bank e 4G LTE inclusi);

• Apple Music (come sopra).

Qui arriviamo ad una cifra mensile di 14,99 euro. Stesso prezzo invece relativo al costo d’attivazione.

Offerte con la possibilità di avere uno smartphone abbinato

Se poi abbiamo l’intenzione di aggiungere uno smartphone al nostro abbonamento All-In, andremo incontro a delle modifiche per quanto riguarda le condizioni. In tal caso, saranno richiesti ben 30 euro e ci sarà l’obbligo di addebito su conto corrente o carta di credito. E’ possibile avere il cellulare scelto ad un prezzo scontato, anche se spesso dovremo pagare un anticipo.

All-in Power con smartphone

Sarà possibile avere un cellulare di fascia medio-bassa in maniera gratuita grazie a questa offerta:

• Minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• 60 GB (GIGA Bank e 4G LTE fino al 30 giugno 2019);

• Uno smartphone tra questi (rate a partire da 0€);

• Apple Music (6 mesi).

Qui si abbassa il costo mensile a soli 11,99 euro + eventuale smartphone a scelta.

All-in Super Power (con smartphone)

L’offerta propone come prezzo 14,99 euro + eventuale smartphone a scelta. Il costo dell’attivazione rimane di 6,99 euro se la si fa in negozio, mentre è gratis se la si attiva sul sito.

• minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• 100 GB (GIGA Bank e 4G LTE);

• Uno smartphone a partire da 0€;

• Apple Music (6 mesi).

Le offerte di 3 Italia con ricaricabile

In tal caso, avremo la possibilità di cambiare il cellulare ogni anno, e fanno parte di questa categoria le offerte Free.

FREE Power

Questa prima offerta prevede il costo mensile di 17,98 euro, la quale offre lo stesso servizio già visto su All-In Power + assicurazione Kasko. Sarà poi aggiunta a questa cifra l’eventuale smartphone a partire da 7,99 euro. L’offerta prevede:

• Minuti illimitati;

• SMS illimitati;

• 60 GB (illimitati per utenti Super Fibra);

• Apple Music (6 mesi);

• Cambio smartphone ogni 18 mesi.

FREE Super Power

E’ previsto un costo mensile di 20,98 euro, di cui 5,99 euro relativi alla Kasko. E’ possibile avere lo smartphone con comode rate a partire da 12,99 euro al mese. Pertanto si avranno:

• Minuti illimitati;

• SMS illimitati,

• 100 GB (stesse opzioni già viste su);

• Apple Music (6 mesi);

• Cambio smartphone ogni 18 mesi.