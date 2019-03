4 trucchi WhatsApp per inviare messaggi in incognito

Esiste un modo per parlare su WhatsApp senza essere visibili, senza essere in linea? E’ un bisogno di cui si necessita in periodo come questi dove la riservatezza è diventata una cosa molto importante, una cosa prioritaria per tantissimi utenti WhatsApp, il quale, tra l’altro, sta diventando sempre più invasivo. Infatti, capita spesso che si venga invischiati in qualche conversazione di tipo poco carina, o esserne semplicemente seccati. Ecco quindi 4 modi, o meglio, 4 trucchi per poter inviare messaggi su WhatsApp senza essere visibili.

WhatsApp, parlare in incognito, il desiderio di molti

Sembrerebbe contraddittorio, eppure è così: molti chiedono di poter inviare messaggi senza essere visibili, e molte sono le motivazioni alla base di questa necessità. C’è chi magari non vuole essere richiamato per aver visualizzato e per non aver risposto, quindi senza fa sapere agli altri le proprie mosse, cosa fa, e dove sta. Vediamo di seguito questi 4 trucchi attendibili.

I 4 trucchi in semplici mosse

Il primo trucco da usare in questo caso su WhatsApp è quello basilare, quello legato alla modalità aereo. Infatti, anche senza la connessione internet, possiamo aprire WhatsApp, digitare il messaggio al destinatario che vogliamo. Ovviamente, i messaggi inviati in questo modo non saranno inviati all’istante, ma bisognerà accendere la connessione internet lasciando l’applicazione chiusa

Altro alleato in casi come questo è il nuovo sistema delle notifiche. Infatti, quello che la maggior parte di noi non sa è che attraverso le nuove versioni di WhatsApp, è possibile rispondere al messaggio appena arrivato tramite le notifiche. Di conseguenza, la risposta sarà inviata al momento, e non è necessario essere on line.

Invece, se vogliamo inviare non un messaggio ma una foto o un video senza essere in linea, si utilizza la condivisione dalla galleria. Infatti, sui sistemi Android e iOS tali file possono essere condivisi senza aprire WhatsApp.

Infine, vi consigliamo le applicazioni esterne; chi possiede un cellulare con sistema Android, può scaricare l’app “Unseen Messages” per messaggiare senza essere online.