7 app che spiano utenti Android: elenco completo

Avast ha scoperto sette spyware, installati da 130 mila utenti Android, sono capaci di tracciare la posizione degli smartphone e spiare tutte le comunicazioni. Continua la crisi del Google Play Store, da tempo oggetto di particolari attenzioni da parte degli hacker, il negozio digitale dal quale gli utenti Android possono scaricare le app per i loro dispositivi.

7 app che spiano gli utenti: ecco quali sono

Approfittando di controlli soft, i cybercriminali inondano lo store con app fake allo scopo di rubare dati o soldi agli utenti, ad esempio, qualche giorno fa, sul Play Store è comparsa un app clone di FaceApp, dove comparivano decine e decine di applicazioni infette eliminate dal negozio Android. Purtroppo gli attacchi continuano, e Google si è vista costretta a correre di nuovo ai ripari e ha circoscritto il raggio di azione di 7 spyware.

Avast, celebre software house creatrice di uno dei più famosi antivirus gratis per Windows 10 e Android. Purtroppo le 7 app, una volta in memoria, prendono il controllo del dispositivo, così gli spyware si travestono da app spia per SMS e GPS, passando al setaccio tutte le informazioni presenti in memoria.

Gli spyware scoperti da Avast, riuscivano ad intercettare gli spostamenti degli utenti, copiavano la lista contatti delle chiamate e degli SMS e inviavano così tutte le informazioni al server madre, non ancora localizzati. Le app poi nascondevano l’icona della schermata principale dal menù, in modo da passare inosservate e continuare l’attività di spionaggio senza timore e senza destare sospetti.

Avast è riuscita a rendere noti i nomi dei sette spyware incriminati, in modo da dare la possibilità agli utenti di riconoscerle ed eliminarle manualmente dal proprio dispositivo, vediamo quali sono:

1)Track Employees Check Work Phone Online Spy

2)Free Spy Kids

3)Tracker Phone Cell

4)Tracker Mobile

5)Tracking Spy

6)Tracker SMS

7)Tracker Employee Work Spy