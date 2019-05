9 app da cancellare: Android sotto attacco, ecco cosa fare

Fate attenzione, nove applicazioni per Android che trasformano il vostro smartphone in un telecomando universale con il quale controllate condizionatori, televisore e altri dispositivi tecnologici presenti in casa, nascondono un adware.

Le 9 App da cancellare dal vostro smartphone

Se per caso sul vostro smartphone avete installato una di queste applicazioni che adesso andremo ad elencarvi, cancellatele al più presto, nascondono dei molto pericolosi virus, ecco quali sono:

1)Remote control for TV and home electronics

2)Remote control

3)TV remote controller

4)Remote for air conditioner

5)TV remote controlling

6)Remote for television for free

7)Air conditioner remote control

8)Universal TV remote controller

9)Remote control for the car

L’allarme non è una bufala

A dare questo allarme è stato il sito bufale.net, che di solito smaschera le fake news in modo molto facile. Questa volta però non si tratta di una notizia falsa, ma di una notizia non solo vera, ma che mette in serio pericolo il vostro smartphone Android. All’interno di queste applicazioni, create tutte dallo stesso produttore, è stato scovato un adware, un particolare virus che mostra agli utenti alcuni annunci pubblicitari malevoli. Cliccando per errore su uno dei pop-up pubblicitari è possibile involontariamente scaricare altri virus oppure attivare abbonamenti a pagamento non richiesti e non voluti. Per questo motivo le prestazioni del dispositivo vengono rallentate, fino a farlo diventare quasi inutilizzabile.

Come difenderci dai virus

Innanzitutto iniziamo a capire come difenderci da questi possibili virus, ed è semplice. Come prima cosa ricordatevi di installare un antivirus sul proprio smartphone Android, su Google Play Store se ne trovano a decine, gratuiti e molto affidabili. Altra attenzione da fare, e che quando dovete scaricare un’applicazione, fatela esclusivamente dallo store di Google. In ultima analisi, controllate sempre le recensioni degli altri utenti, in alcuni commenti potreste trovare degli avvertimenti ad eventuali pericoli.