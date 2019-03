Alcuni trucchi per inviare messaggi anonimi con vari operatori

Nonostante sia l’era delle varie piattaforme di messaggistica istantanea, tra cui primeggia soprattutto WhatsApp, c’è ancora chi prova piacere nel digitare dei messaggi anonimi innocenti con cui prendersi gioco di un amico, parente oppure della dolce metà. Esistono dei trucchi, molto semplici tra l’altro, da utilizzare per inviare i messaggi anonimi. Alcuni saranno conosciuti già, altri, invece, sono ancora da scoprire nonostante l’epoca dei messaggi anonimi sia passata da un pezzo. Ebbene, ecco alcuni trucchi per poter inviare dei messaggi anonimi in base al proprio operatore telefonico.

Inviare messaggi anonimi con Wind

Il primo dei trucchi per inviare messaggi anonimi è rivolto a chi è utente Wind. Per non farsi beccare dal destinatario del vostro messaggio anonimo, ecco alcuni codici da digitare:

*k_k#s_testo

Ma possiamo mettere il nostro destinatario in una posizione in cui non ha la possibilità di replicare con il seguente codice:

*k_s_testo

Se poi siete dei tipi fantasiosi, esiste anche un codice che permette di inviare il messaggio anonimo e risultare un contatto il cui nome non è il vostro. Per fare questo, digotate il codice

k_k#nickname_testo

Il costo per ogni messaggio anonimo con Wind è di 15 centesimi.

Messaggi anonimi per chi ha TIM

Il secondo dei nostri trucchi interessa chi è utente TIM. Per poter inviare un messaggio anonimo con tale operatore, bisogna digitare il seguente codice, mettere lo spazio e seguire con il testo:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

In tal caso il messaggio non deve essere inviato direttamente al numero di cui ci si vuol prendere gioco, ma al 44933 , il quale applicherà il costo di 30 centesimi per il messaggio inviato.

Inviare messaggi anonimi con 3 Italia

Un altro trucco per non permettere di replicare il messaggio al destinatario della vostra burla:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Anche qui bisogna inviare il messaggio al numero 48383, il che porta al costo di 50 centesimi per messaggio anonimo.

Messaggi anonimi con Vodafone

Bisogna digitare il codice seguito dal testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Inviarlo al 4895894 che lo inoltrerà al destinatario. E’ previsto un costo di 50 centesimi.