Amazon Prime day 2019: le offerte del 15 e 16 luglio

Dalla 00:01 del 15 luglio alle 23:59 del 16 luglio, ed è per la prima volta per 48 ore, ecco l’evento riservato agli utenti Prime, con la novità delle offerte WOW, prodotti disponibili a pezzi limitati e ad un prezzo mai visto. Come ottenere 10 euro di sconto supplementari: Oltre ai classici sconti è possibile ottenere un buono sconto extra di 10 euro utilizzabile durante l’acquisto. Per ottenere il buono è necessario installare sul proprio PC l’estensione Amazon Shopping.

Amazon Prime day 2019: gli smart speaker in offerta

Tutti quelli marchiati Amazon sono in offerta, l’Echo Dot di terza generazione a 19 euro invece di 50 euro, l’Echo Input, il dispositivo per rendere smart la propria abitazione, il nuovissimo Echo Snow 5, acquistabile a 59 euro invece di 89 euro. L’Echo Show acquistabile a 189 euro, l’Echo Plus di seconda generazione al prezzo di 99 euro invece di 149 euro.

Amazon Prime day 2019: i migliori smartphone in offerta

Troviamo in offerta, Huawei P30 Lite, disponibile a 250 euro, mentre il Mate con smart speaker a 359 euro. Vero top di gamma in offerta si può acquistare Samsung Galaxy S10 Plus a 569 euro, con uno sconto di oltre 100 euro. Per quanto riguarda il Galaxy S10 normale, a 571 euro. Anche gli iPhone si trovano in offerta, si parte con quello da 32GB a 399 euro, mentre se si vuole un dispositivo più grande, c’è l’iPhone 7 Plus a 529 euro. Poi abbiamo l’iPhone x a 769 euro, mentre l’iPhone XR da 256GB disponibile a 799 euro.

Amazon Prime day 2019: gli smartwatch in offerta

Dagli smartwatch Fitibit agli orologi intelligenti di Apple, sono molti i wearable disponibili il Fitibit Verse, ha un autonomia di circa 4 giorni e permette di monitorare i propri parametri vitali e gli allenamenti fisici, acquistabile a 149 euro. Il Ticwatch Pro acquistabile ad un prezzo di 170 euro, invece il Samsung Gear s3 Frontiera a 184 euro.

Amazon Prime day 2019: sportwatch e fitness tracker in offerta

Per monitorare le proprie attività sportive, in offerta si trova il Garmin Forerunner 735XT a 199 euro, esattamente 170 euro in meno. Alternative il Polar Vantage M a 226 euro e il Suunto Spartan a 239 euro. Anche il fitness tracker in offerta, il Fitbit Charter 3 a 99 euro e il Samsung Fit a 29 euro.

Amazon Prime day 2019: i gaming in offerta

Console, videogiochi e accessori sono tra i dispositivi più ricercati, da segnalare la Xbox One S All Digital Edition da 1TB a 199 euro, ben 160 euro in meno. Poi c’è la console Sony a partire da 249 euro fino ad arrivare a 349 euro.