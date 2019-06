Amazon ufficializza il Prime day 2019: 15 e 16 luglio

Oltre un milione di offerte in tutto il Mondo, tutti pronti, segnatevi sul calendario queste due date, 15 e 16 luglio 2019, è ufficiale, Amazon farà il Prime Day. Diventato oramai un appuntamento immancabile per tutti gli utenti, 15 e 16 luglio sono i giorni scelti da Amazon per il Prime Day, dedicato agli sconti estivi. Inizierà alle ore 00:01 del 15 luglio e terminerà alle ore 23:59 del 16 luglio, ma la novità è che proseguirà anche nei giorni seguenti con alcune offerte pensate esclusivamente per i clienti Amazon Prime.

Amazon Prime: offerta di due giorni

Infatti, ricordiamo che l’offerta di due giorni, è valida esclusivamente solo per chi ha un abbonamento Amazon Prime, che permette di avere una serie di vantaggi, tra cui la consegna in un ora, solo in alcune città, le offerte ad hoc, spedizione gratuita. Amazon e gli utenti si stanno preparando a queste 48 ore nel Mondo ad un milione di super offerte, secondo molti, da non perdere.

Prime day Amazon: tutte le novità

Vediamo quali possono essere le novità:

Per questo Prime day Amazon ha introdotto le Offerte WOW, riguardano sconti sui prodotti più venduti sul sito e-commerce, saranno a tempo e con quantità limitata, per questo motivo bisogna essere molto veloci e mettersi da subito in collegamento. Anche per questo, sarà un’occasione per piccole e medie imprese italiane per far conoscere i propri prodotti al pubblico nella sezione Handmade.

Amazon ha sottoscritto delle partnership con i marchi più importanti nel Mondo, che a loro volta metteranno i loro migliori prodotti in offerta. Altra novità, ci saranno le Novità Prime Day, ovvero nuovi dispositivi che verranno lanciati direttamente sul sito.

In occasione del Prime Day come nel Black Friday, i prodotti in offerta saranno di ogni genere, dall’elettronica ai giocattoli, dall’abbigliamento ai prodotti alimentari.